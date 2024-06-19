Подросток угнал автомобиль у отца и устроил смертельное ДТП в Казани Автомобиль с шестью подростками врезался в опору моста в Казани и перевернулся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Автомобиль Lada с шестью подростками врезался в опору моста в Казани и перевернулся, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его данным, один из юношей, который сидел на пассажирском сидении сзади, погиб.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Зорге. По предварительным данным, за рулем находился подросток, который угнал автомобиль отца. Его вместе с четырьмя друзьями госпитализировали, среди пострадавших оказалась девушка с переломом позвоночника. Один из пассажиров, сидевших сзади, умер на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения легковой машины с грузовиком на федеральной автодороге в Красноярском крае. В главном управлении МВД России по региону отметили, что еще трое пострадали.

До этого смертельное ДТП произошло на Лахтинском проспекте в Санкт-Петербурге. Автомобиль Audi A4 вылетел с проезжей части и врезался в столб. Трое пассажиров немецкой иномарки погибли — их выбросило из салона, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали.

ДТП со смертельным исходом также произошло на 273-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области, там столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Всего пострадал 21 человек, среди которых трое детей. Прокуратура начала проверку. Причиной аварии, по предварительным данным, мог оказаться выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.