Подросток убил мужчину, пытавшегося угомонить его выстрелом из ружья Пенсионера в Иркутской области убили из его же ружья, когда он попросил молодежь не буянить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

17-летний подросток в Иркутской области арестован после того, как отнял у разъяренного пенсионера ружье и выстрелил ему в ногу, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина скончался от кровопотери до прибытия скорой помощи.

62-летний мужчина был недоволен тем, что возле его дома в машине громко развлекается молодежь: двое молодых людей 17 и 26 лет, а также две девушки в возрасте 17 и 29 лет пили алкоголь. Пенсионер вышел во двор с ружьем и после перепалки выстрелил из ружья в легковой автомобиль. 17-летний подросток в ответ налетел на мужчину, отнял у него оружие и выстрелил в ногу.

Дома у мужчины позже нашли патроны и одно незарегистрированное ружье. Всех молодых людей допросили, но арестовали только 17-летнего подростка, против которого завели уголовное дело по статье об убийстве.

24 марта в Махачкале произошла перестрелка между двумя группами молодых людей. Один участник перестрелки получил пулевое ранение в ногу, но к моменту приезда врачей скорой помощи его на месте не оказалось. На неизвестном автомобиле он уехал в неизвестном направлении. Стрелявшим тоже удалось скрыться с места.