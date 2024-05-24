Подросток сел за руль и вместе с отцом попал под «административку» В Ленобласти погоня со стрельбой за 16-летним водителем попала на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские Ленинградской области со стрельбой остановили автомобиль, за рулем которого находился 16-летний молодой человек, погоня попала на видео, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. К ответственности, помимо несовершеннолетнего, был привлечен его отец.

Известно, что машину с подростком заметили при патрулировании улиц области, он привлек внимание инспекторов движением с нарушением ПДД. Водитель проигнорировал требование об остановке и увеличил скорость, пытаясь скрыться от полицейских.

Пытаясь скрыться, лихач неоднократно создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки машины инспекторы произвели предупредительный выстрел вверх и несколько — по колесам, — указано в сообщении.

Уточняется, что в отношении несовершеннолетнего составлено сразу несколько протоколов по ряду статей административного кодекса. На отца составлен протокол о ненадлежащем уровне исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в Ленобласти погибли трое подростков, которые пытались скрыться от сотрудников ГИБДД. Во время бегства авто с несовершеннолетними упало в реку, на берег удалось выбраться только двоим подросткам.