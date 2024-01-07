Подросток распылил перцовый баллончик в лицо силовикам во время задержания В Хабаровске задержали студента, который раскладывал закладки с наркотиками

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Студент из Хабаровска распылил в лицо сотрудникам правоохранительных органов перцовый баллончик во время задержания, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, молодого человека задержали за распространение наркотиков в виде закладок.

По информации канала, 17-летний хабаровчанин учится в колледже водного транспорта и промышленности. Полицейские заметили студента в кооперативе на улице Ремесленной, как пишет канал, стражам порядка показалось, что он подозрительно озирается по сторонам. Молодой человек назвал правоохранителям ненастоящее имя, после этого полицейские попросили его добровольно показать, какие запрещенные вещества у него имеются.

Как сообщает канал, подросток полез в карман, но вместо наркотиков достал перцовый баллончик, распылил его в лицо полицейским и попытался убежать. Парня догнали и доставили в отделение полиции. По данным канала, при себе у него было 139 свертков, содержимое которых отправили на экспертизу. Правоохранителям диагностировали химические ожоги слизистой глаз.

Ранее московская проститутка напала на сотрудника правоохранительных органов, избила его металлической ложкой для обуви и распылила в лицо перцовый баллончик. Полицейский под прикрытием проводил рейд по борделям столицы. После случившегося молодой человек отправился в больницу, где ему диагностировали ожог глаз и ушибы.