Подросток пытался сбежать из детского дома через окно и погиб В Новосибирске ребенок погиб от травм, пытаясь сбежать из детского дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток погиб, пытаясь сбежать из новосибирского детского дома, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Он вместе с товарищем выпрыгнул в окно, но получил серьезные травмы, которые стали для него фатальными.

При этом канал пишет, что две сотрудницы детского дома знали о ситуации, но не стали вызывать скорую помощь. В отношении женщин возбудили уголовные дела о превышении полномочий и оставлении человека без необходимой помощи. Одну из них отправили под домашний арест, а вторую оставили под подпиской о невыезде.

Ранее в Омской области приговорили к двум годам колонии 16-летнюю воспитанницу детского дома за то, что она издевалась над другими детьми. Она истязала детей под видом наказаний, используя малозначительные поводы.

Уточняется, что иногда подсудимая использовала пневматический пистолет, стреляя металлическими снарядами в детей. Также известно, что ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за кражу с банковской карты. Тогда дело обошлось условным сроком, но теперь подросток отправится в воспитательную колонию.

До этого в Сети опубликовали кадры, на которых воспитанница омского детского дома избивает свою сверстницу, опоздавшую на ужин. После этого девочку ведут в туалет и заставляют мыть унитазы голыми руками. Происходящее снимают на камеру другие дети.