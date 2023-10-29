В Самарской области подросток на автомобиле Lada Kalina наехал на земляную насыпь, в результате два человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщает региональное ГУ МВД на своем Telegram-канале. Авария произошла в час ночи на территории Волжского района. Отмечается, что несовершеннолетний водитель 2007 года рождения не справился с управлением.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, две девушки 2007 годов рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.
По факту происшествия проверку организовала региональная прокуратура. Работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб на месте координирует зампрокурора области Дмитрий Смоленцев.
Ранее водитель легкового автомобиля Toyota насмерть сбил двух девочек 14 и 15 лет на пешеходном переходе в селе Обильном Ставропольского края. Младшая из девочек скончалась на месте, а старшая умерла в больнице. Выяснилось, что водителя прежде более 40 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Чаще всего его наказывали за превышение скорости.
До этого на первом километре автодороги «подъезд к городу Выборг» насмерть сбили мужчину. Наезд совершил 37-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 7. Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.