Подросток устроил смертельное ДТП, не справившись с управлением МВД: в Самарской области подросток потерял управление авто, погибли два человека

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В Самарской области подросток на автомобиле Lada Kalina наехал на земляную насыпь, в результате два человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщает региональное ГУ МВД на своем Telegram-канале. Авария произошла в час ночи на территории Волжского района. Отмечается, что несовершеннолетний водитель 2007 года рождения не справился с управлением.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, еще три пассажира (предварительно, две девушки 2007 годов рождения и юноша 2006 года рождения) доставлены в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

По факту происшествия проверку организовала региональная прокуратура. Работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб на месте координирует зампрокурора области Дмитрий Смоленцев.

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