Школьник был госпитализирован с ножом в голове под Воронежем В Воронежской области школьника госпитализировали с ножом в голове после драки со сверстником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области 15-летнего девятиклассника госпитализировали с ножом в голове после драки со сверстником, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент произошел в одной из общеобразовательных школ Богучарского района. В ходе словесной перепалки один из учеников вонзил раскладной нож в голову другого учащегося. По факту происшествия проводится проверка.

В результате ссоры один из учеников нанес другому ранение имевшимся при себе раскладным ножом. 15-летний потерпевший доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

ТАСС при этом выяснил, что нож застрял у подростка над ухом. Медики на борту санитарной авиации перевезли школьника из Богучара в Воронежскую областную больницу, где его будут оперировать в отделении нейрохирургии. Подросток находится в стабильно тяжелом состоянии.

Нож вошел в голову над ухом и находится в голове. Ребенок в сознании, его ждут в операционной Воронежской областной клинической больницы, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отделении, куда доставили раненого, имеется все необходимое оборудование, в том числе специальный микроскоп.

Ранее ЧП произошло в Кемеровской области, где ссора школьников переросла в поножовщину. Два мальчика 10 и 11 лет повздорили после уроков. Со школьниками провела беседу классная руководительница. Однако на следующий день они снова поругались. Один из детей пырнул другого ножом. Раненого ребенка увезла скорая, после операции мальчик находился в тяжелом состоянии.