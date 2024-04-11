Подросток получил ранение после атаки ВСУ в ДНР СЦКК: подросток ранен во время атаки начиненного взрывчаткой дрона ВСУ по ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Взрывоопасный предмет (ВОП) сдетонировал в поселке Владимировка Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего ранен подросток, сообщила пресс-служба представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Населенный пункт атаковал начиненный взрывчаткой дрон.

В результате сброса ВОП с БПЛА ранен парень-подросток 2007 года рождения, — указали в ведомстве.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются медленно.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» информировал, что командование ВСУ подтягивает резервы для контратаки в районе Часова Яра. Согласно его сведениям, украинские войска применяют большое количество FPV-беспилотников на данном участке и готовятся к активной обороне. При этом в самом городе ВСУ занимают подвалы.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что попытка захода в Часов Яр по единственной дороге была бы самоубийственной для российских военнослужащих. По мнению военкора, пока не стоит торопиться с заявлениями о закреплении российских подразделений на окраинах Часова Яра.