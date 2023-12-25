Подросток получил ожоги при пожаре у крейсера «Аврора» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13-летний подросток получил ожоги при пожаре в доме рядом с крейсером «Аврора», сообщает «Фонтанка». Возгорание в Петроградском районе произошло ночью 25 декабря. Мальчик находился рядом с камином и у него загорелась футболка. Ребенок получил термические ожоги руки. Его госпитализировали.

По данным издания, пожар был небольшой — огонь охватил всего два квадратных метра в трехкомнатной квартире. Его ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Дом, где произошло возгорание, известном как Дом военморов.

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