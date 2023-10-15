Подросток получил пулю в ягодицу, пытаясь уйти от полиции под Оренбургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбургской области 17-летний подросток получил огнестрельное ранение в ягодицу в то время, когда за ним гналась полицейская машина, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, молодой человек вместе с другом уходил от погони после отказа предоставить документы сотрудникам ГИБДД. Юноша попал в больницу, по факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел в ночь на 15 октября недалеко от поселка Энергетик Оренбургской области. Молодые люди в возрасте 17 и 18 лет решили прокатиться на машине по окрестностям. Их автомобиль попытались остановить сотрудники ГАИ. Юноши проигнорировали требование полицейских и прибавили скорость, чтобы скрыться от погони. Сотрудники ДПС открыли огонь по колесам авто, один из патронов попал в ягодицу несовершеннолетнему. В результате произошедшего полицейские попали под проверку. По предварительным данным, применение оружия было признано обоснованным.

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