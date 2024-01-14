Подросток похитил друга под Уфой за отказ воровать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток под Уфой пригрозил ножом другу на глазах у прохожих и похитил его за отказ вместе воровать, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Молодые люди жили в селе Михайловка, один из них с детства крадет из магазинов и в свои 17 лет уже был судим. Когда родители запретили другу с ним общаться, парень напал.

Он подкараулил товарища у магазина, набросился с кулаками и приставил нож к животу, после чего заставил сесть в чёрную «Мазду» и повез на съемную квартиру в Уфе. Там подросток продолжил избивать похищенного, требовал больше 20 тысяч рублей. Потерпевший смог написать тете, но агрессор забрал телефон и продолжил переписку от его лица — так он выпросил деньги на такси.

Когда подросток вышел ждать машину, приехал наряд — его вызвала тетя похищенного. Подозреваемый сбежал, его искали больше месяца, теперь он проходит по делу о похищении человека.

Ранее в Ингушетии начали разыскивать злоумышленников, похитивших и избивших местного жителя. Как уточняется, их было порядка 10 человек. Они подъехали к пострадавшему на двух автомобилях, затолкали его в салон одной из них и увезли в неизвестном направлении, а через четыре часа вернули к дому избитым. Был объявлен план «Перехват». Пострадавший рассказал, что похитители забрали у него 38 тысяч рублей наличными.