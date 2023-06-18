Подросток погиб в ДТП в Приамурье Несовершеннолетний погиб, еще пять человек пострадали в результате ДТП в Приамурье

Фото: Госавтоинспекция Амурской области

В Приамурье произошла авария с участием двух автомобилей. В результате погиб подросток 2010 года рождения, еще пять человек пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция Амурской области. Инцидент произошел в Белогорском муниципальном округе.

По предварительной информации, в первой половине дня на 11-м км автодороги Пригородное — Поздеевка — Ромны произошло столкновение двух автомобилей Honda Zest и Honda CRV, — говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами госпитализированы в лечебные учреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственная группа.

Ранее стало известно, что автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД. В результате аварии движение на данном участке дороги затруднено. По данным полиции, лоси погибли. Водитель автомобиля не пострадал.

Кроме того, по меньшей мере 15 человек стали жертвами ДТП на юге Канады. В районе города Карберри в провинции Манитоба столкнулись фура и микроавтобус для перевозки инвалидов. В микроавтобусе находились пожилые люди, которые ехали в казино, расположенное в 15 километрах от места ДТП.