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Подросток погиб при падении бетонной стены в Свердловской области

16:39, 01 марта 2021 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Свердловской области шестнадцатилетний подросток погиб при падении бетонной стены. Об этом сообщила прокуратура региона.

В Алапаевске прокуратура проводит проверку в связи с гибелью 16-летнего юноши в результате падения бетонной стены на территории бывшего завода, — цитирует сообщение РИА Новости.

Инцидент произошёл в посёлке Верхняя Синячиха на территории бывшего Верхнесинячихинского металлургического завода. Прокуратура начала расследование.

По предварительным данным, 16-летний подросток воспитывался в неполной семье, состоял на учёте в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за употребление спиртного.

Ранее сообщалось, что в центре Самары произошло обрушение стены жилого дома. В результате ЧП никто не пострадал.

Жильцы рассказали, что дом является аварийным. Он много лет стоит под наклоном. В здании возникли проблемы с канализацией, из-за которых постоянно текла вода. Это привело к повреждению фундамента и появлению трещин, писал NEWS.ru.

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