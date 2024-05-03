Подросток скончался под колесами техники во время подработки на лесопилке Подросток погиб под колесами вилочного погрузчика под Красноярском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Канске Красноярского края 17-летний подросток погиб под колесами вилочного погрузчика, сообщает Следственный комитет региона. Молодой человек неофициально подрабатывал на лесопилке. В день трагедии он, чтобы не идти 200 метров пешком, запрыгнул на вилы погрузчика. Когда техника наехала на кочку, подросток свалился с вил и попал под колеса машины.

Поздним вечером 2 мая 17-летний юноша и 41-летний мужчина (разнорабочие) передвигались на автопогрузчике по промышленной территории деревообрабатывающего предприятия <...>. Управлял машиной 41-летний мужчина, а 17-летний юноша находился на вилочном захвате автопогрузчика. В какой-то момент во время движения техники подросток, не удержавшись на вилочном захвате, упал, попав под колеса автопогрузчика, — рассказали в СКР.

Подросток с многочисленными травмами был госпитализирован, но медики не смогли спасти его. 3 мая молодой человек скончался. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проверит, на каких основаниях был трудоустроен несовершеннолетний.

Ранее в Кызыле 17-летнего подростка ударило током во время работы на крыше спортивного магазина. Молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Строительный магазин в Кызыле заключил договор с подрядчиком для очистки крыши, тот взял на работу 17-летнего подростка. Парень задел оголенный провод, и его ударило током. Правоохранители изъяли все документы о сотрудничестве с подростком у руководства магазина и подрядчика.