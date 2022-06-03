Под Новосибирском подростка насмерть раздавили футбольные ворота

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Улыбино Искитимского района Новосибирской области погиб 14-летний подросток: он повис на воротах футбольного поля, однако незакрепленная конструкция упала и насмерть раздавила мальчика. В пресс-службе регионального Управления Следственного комитета России уточнили, что от полученных повреждений подросток скончался на месте, передает «Сиб.фм».

В какой-то момент ворота перевернулись и упали на мальчика. От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте, — рассказали в региональном СК.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по признакам преступления ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Искитимская межрайонная прокуратура начала проверку по факту соблюдения прав несовершеннолетнего. На футбольное поле прибыл глава надзорного ведомства, чтобы осмотреть место трагедии. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла ход расследования под свой контроль.

Сколько бы ни предупреждали взрослых об их ответственности, внимательности и должном исполнении своих обязанностей, дети, к сожалению, продолжают гибнуть. А ведь большинства трагедий можно было бы избежать, — подчеркнула она.

Ранее в Ленинградской области школьник во время прогулки с товарищами в лесу в Бокситогорском районе погиб от удара током. Инцидент произошел, когда ребенок решил залезть на опору ЛЭП и схватился рукой за провод.