Под Белгородом подорвался подросток, наступив на взрывоопасный предмет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Щетиновка Белгородской области 14-летний подросток наступил на взрывоопасный предмет, в результате тот сдетонировал, а юноша получил тяжелые ранения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. У мальчика повреждена стопа, также он получил травму лица, сейчас подросток в реанимации.

В селе Щетиновка Белгородского района ранен подросток. Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация, — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Гладков призвал родителей тщательнее следить за своими детьми, поскольку детское любопытство может привести к трагедии.

В ноябре в поселке Староселье Белгородской области подорвался автомобиль Volkswagen Polo с двумя местными жителями. Оба пассажира погибли. Volkswagen мог наехать на мину или на снаряд. Губернатор региона Вячеслав Гладков позже подтвердил гибель двух человек.

Ранее сообщалось, что в Брянске рядом с железнодорожными путями на станции Московской железной дороги (МЖД) Брянск-Льговский нашли мину «Лепесток». Два человека получили травмы. Прибывшие на место специалисты установили, что в мине отсутствовала взрывчатка. На движении поездов происшествие не повлияло. Позже стало известно, что один из двух человек, подорвавшихся на мине, скончался от полученных ранений.