Подросток подорвался на мине в Донецке Подросток получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток» в Донецке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Мина «Лепесток»

15-летний подросток получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток» в Донецке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Инцидент произошел в Кировском районе города.

По пр. Семашко, 37 а, в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение подросток 2008 г.р., — говорится в сообщении СЦКК.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил местным жителям, что некоторые населенные пункты перенасыщены взрывоопасными предметами. В заявлении говорилось о том, что военные Украины разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов ДНР. «Лепесток» может травмировать и даже искалечить человека, отметили в теробороне. В случае обнаружения взрывного устройства в Штабе попросили сообщать в МЧС Донецкой Народной Республики.

В августе 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что использование сторонами конфликта на Украине «Лепестков» и любого другого оружия против гражданских неприемлемо. Россия обращалась с жалобой в ООН на использование ВСУ этих мин.