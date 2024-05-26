Подросток перекусил бутербродом и попал в реанимацию В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за отравления бутербродом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию после съеденного на обед бутерброда, сообщает «Фонтанка». Сейчас ребенок находится в реанимации. Выясняются обстоятельства случившегося.

Отмечается, что юноша попал в больницу после того, как почувствовал острую боль в животе, в это время он ехал в машине с родственниками. Те рассказали, что до случившегося он дома съел бутерброд. По предварительным данным, подросток отравился неизвестным веществом.

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