Подросток обварился в кипятке в российском регионе В Волгограде 14-летний юноша упал в провал на теплотрассе и получил ожоги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток получил ожоги при падении в неогороженный провал теплотрассы в Волгограде, сообщает региональное управление следственного комитета. По данным ведомства, состояние 14-летнего юноши оценивается как тяжелое.

26 мая 2024 года в вечернее время 14-летний подросток, проходя мимо дома 23 по улице 40 лет ВЛКСМ, упал в неогороженный провал теплотрассы, в результате чего получил ожоги, — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. Следственный отдел по Красноармейскому району организовал проверку в рамках уголовной статьи о выполнении работ, не отвечающим требованиям безопасности.

Ранее в Москве три человека получили ожоги ног из-за аварии со стояком. По данным экстренных служб, прорыв трубы с кипятком произошел в жилом доме на улице Богданова в районе Солнцево. В числе пострадавших двое взрослых и один 15-летний подросток, ЧП застало их в утренние часы.

До этого из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде пострадали местные жители, они моментально получили ожоги. По словам очевидцев, рядом с местом аварии находится диагностический центр, из-за чего в основном пострадали пожилые люди. Также сообщалось, что пострадавших около 12 человек, в том числе двое детей.