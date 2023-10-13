Подросток обманул трех человек почти на миллион рублей В Астрахани подросток обманул трех человек на 841 тысячу рублей

Фото: МВД Медиа

В Астрахани 16-летний студент колледжа устроился курьером к телефонным мошенникам и обманул трех человек на 841 тысячу рублей, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Подростка задержали сотрудники полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Следователи установили, что студент выполнял роль посыльного в схеме обмана «Ваш родственник попал в ДТП». Деньги, полученные обманным путем, он переводил нанимателям, оставляя себе 10% с каждой суммы.

Оперативники проверяют молодого человека на участие в других аналогичных деяниях. Они подозревают, что он может быть причастен еще к шести мошенничествам. Следствие также устанавливает личность знакомого подростка, который предложил ему поработать на преступников.

Ранее похожий случай произошел в Красноярском крае. Там 14-летний школьник, работая на телефонных мошенников, участвовал в обмане пенсионерок. В общей сложности школьник получил от них почти 300 тысяч рублей, но своим нанимателям успел передать только часть суммы, поскольку был задержан полицией.