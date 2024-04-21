Подросток нашел петарду в парке Петергофа и подорвался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петергофе 13-летний мальчик подорвался на петарде, которую нашел в парке «Знаменка», сообщает телеканал «78». По его данным, подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавшим оказался сын руководителя отделения банка. Мальчик гулял в парке «Знаменка», нашел петарду и взорвал ее. Его доставили в больницу, врачи диагностировали ему осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и боковой поверхности туловища.

Подросток находился на домашнем обучении, семья на учете не состоит. Правоохранительные органы проводят по данному факту проверку.

В марте во время проведения выборов президента России взрыв произошел в здании избирательного участка в Перми. Пенсионерка пронесла на участок петарду и подорвала ее в туалете. Отмечалось, что ей оторвало руку.

До этого стало известно, что мошенники вынудили жительницу Первоуральска забросать петардами отделение Сбербанка на улице Вайнера, убедив ее, что таким образом она поможет спецназу. Перед этим россиянка перевела все свои сбережения злоумышленникам.

В конце февраля произошел еще один инцидент со взрывом пиротехники. Женщину с ожогом половых органов доставили в реанимацию зеленоградской городской больницы. Оказалось, 56-летняя москвичка стала жертвой мошенников. Аферисты убедили ее засунуть в себя петарду, а также сделать татуировку и перевести им 2,6 млн рублей.