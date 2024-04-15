Подросток надругался над пятилетним мальчиком в поселке под Петербургом Молодая мать из Ленобласти обвинила 11-летнего мальчика в изнасиловании сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ломоносовском районе Ленинградской области местная жительница обратилась в полиция с заявлением на 11-летнего ребенка, который надругался над ее пятилетним сыном, передает портал 47 Channel. Со слов пострадавшего, 13 апреля подросток завел его в подъезд дома на Центральной улице и совершил действия сексуального характера. Позже дошкольник сообщил о произошедшем матери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что оба ребенка воспитываются в полных и благополучных семьях, на учете в полиции не состоят. Однако, по данным Лен24, семья пострадавшего является неполной. АН «Оперативное прикрытие» уточняет, что инцидент произошел в поселке Новоселье примерно в 16:30. Подросток завел ребенка в парадную под предлогом игры.

Ранее на Сахалине двое восьмиклассников, угрожая ученику начальной школы запереть его на балконе, надругались над ним. Школьник после произошедшего вернулся домой и пожаловался на обидчиков родителям. Против подростков завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.