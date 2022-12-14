Под Санкт-Петербургом упал в канализацию подросток на ватрушке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток, решивший покататься на ватрушке в Отрадном Кировского района Ленинградской области, не заметил открытый люк и упал в канализационный колодец, сообщает Telegram-канал 112. Серьезных травм он не получил, однако к его извлечению из люка пришлось привлечь спасателей.

Выбраться самостоятельно ватрушечник не смог, его доставали спасатели 131 пожарной части Леноблпожспаса, — сказано в сообщении.

Ранее врач скорой помощи Лев Авербах сообщил, что основная опасность катаний на тюбингах заключается в том, что они практически не управляются, а из-за их формы их тяжело завалить набок или притормозить. По его словам, сам процесс спуска на тюбинге безопасен, травмы случаются именно при падении с него. Эксперт отметил, что безопасность катания зависит от аккуратности и осмотрительности оператора. В противном случае можно получить серьезную травму черепа или позвоночника.

Он также добавил, что особо опасными могут быть катания на прицепленном за машину тюбинге, а также скатывания «паровозиком» или в массовых спусках. По словам эксперта, в таком случае получить перелом легче, чем при индивидуальном катании. В случае травмы важно обратиться к медицинским работникам — на организованных склонах всегда есть дежурные врачи. Однако если горка неорганизованная, скорая может добраться не сразу.