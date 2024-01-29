Подросток может сесть в тюрьму после сообщения о бомбах в Благовещенске Подростка задержали после заявления о минировании школ в Благовещенске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о заложенных в школах Благовещенска взрывных устройствах, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области. Юноша признался, что распространял ложную информацию из хулиганских побуждений. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Следственным управлением МУ МВД России «Благовещенское» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Молодой человек допрошен в качестве подозреваемого, — отметили в ведомстве.

Правоохранители уточнили, что данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет.

Ранее в Красноярске полиция заподозрила ученика одной из местных школ в ложном сообщении об акте терроризма. По данным регионального МВД, подросток оставил в соцсетях соответствующий комментарий. Следователи возбудили в отношении школьника уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Юноше избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Иркутской области полицейские до этого задержали девятнадцатилетнего жителя Железногорска-Илимского по подозрению в планировании террористического акта. Известно, что молодой человек является приверженцем движения «Колумбайн» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), осенью он занимался пропагандой организации и высказывал идеи о массовых убийствах на территории родного города.