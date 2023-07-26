Подросток из Подмосковья получил удар током во время рыбалки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье подросток получил удар током, случайно зацепив леской провода высокого напряжения, сообщает Telegram-канал 112. Ребенка госпитализировали.

Инцидент произошел на пруду, расположенном в микрорайоне Востриково. Из-за удара током подросток получил термический ожог кистей рук. В настоящее время он находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, два человека погибли от удара током в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Мужчины не заметили провод, который лежал в траве на Нарвской улице Красного Села. Позднее обгоревшие тела мужчин нашли прохожие.

В Новосибирске 21 июля убило током собаку-поводыря, заходившую в троллейбус на остановке «Жилой массив Станиславский». По предварительным данным, причиной данного инцидента стала ошибка со стороны водителя. Он не применил ручной тормоз, в результате чего могла произойти импульсная утечка тока. В городском департаменте транспорта отметили, что перед выходом на линию троллейбус прошел проверку и был исправен.