Подросток из Петербурга попал в реанимацию после хоккейной тренировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккеист из Санкт-Петербурга оказался в реанимации из-за разрыва селезенки на тренировке, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. По его данным, госпитализированным оказался 15-летний подросток. Состояние спортсмена оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел вечером 23 ноября в ледовом зале «Динамо», расположенном на Мебельной улице. Источники телеканала утверждают, что хоккеист упал животом на лед во время тренировки.

В Санкт-Петербурге у 15-летнего хоккеиста произошел разрыв селезенки после падения на лед. Все случилось вечером 23 ноября на Мебельной улице в ледовом зале «Динамо», когда спортсмен упал животом на лед в ходе тренировки. После этого его доставили в реанимацию, состояние несовершеннолетнего оценивается как тяжелое, — рассказал собеседник телеканала.

Как сообщалось ранее, 61-летний нападающий хоккейного клуба «Армата», входящего в любительскую лигу СХЛ, скончался во время матча с участием команды «Фаворит». Отмечается, что Михаил Янчишин внезапно потерял сознание. До приезда скорой помощи игроки пытались реанимировать мужчину, прибывшие на место медики продолжили борьбу за его жизнь, однако спасти хоккеиста не удалось.