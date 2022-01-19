Подросток из Новосибирска отравился, покурив электронную сигарету

11-летний мальчик из Новосибирска был госпитализирован с отравлением, виной всему — электронная сигарета. Региональный Следственный комитет уже организовал досудебную проверку, пишет Сиб.фм.

В Новосибирске 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу после того, как он покурил электронную сигарету. На данный момент неизвестно вещество, которое вызвало такую реакцию организма. СУ СКР по региону организовало доследственную проверку по данному факту, — сообщает издание.

17 января на остановке «Улица Одоевского» в Первомайском районе 11-летнему мальчику стало плохо: его госпитализировали в больницу с сильным отравлением. По имеющимся данным, электронную сигарету изъяли, а жидкость отправили на химическую экспертизу.

Ранее 12-летний подросток скончался, выкурив электронную сигарету в городе Бийск Алтайского края. Его 18-летняя сестра и 17-летняя подруга доставлены в больницу, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).