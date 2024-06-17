Подросток из Мариуполя выстрелил в троих детей из гранатомета Пушилин: три ребенка из Мариуполя пострадали после выстрела из гранатомета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое детей получили ранения после выстрела из гранатомета, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в Мариуполе подросток нашел РПГ дома у отца. После этого он произвел выстрел, в результате которого находившиеся рядом дети пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Вчера вечером в Мариуполе подросток нашел спрятанное дома его отцом оружие и произвел выстрел из РПГ-22, в результате чего пострадали трое детей: девочки 2009 и 2012 годов рождения, мальчик 2014 года рождения, — написал Пушилин.

Правоохранители намерены провести ряд следственных экспертиз, чтобы установить обстоятельства инцидента. В связи с произошедшим глава ДНР призвал родителей и взрослых быть ответственнее. Он напомнил, что хранение любого незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что правоохранители нашли четыре боеприпаса для гранатомета, восемь дронов и контейнеры с порошкообразными веществами у московского водителя в футболке с нацистским лозунгом. По данным источника, обыск прошел после того, как мужчина повздорил с прохожим у магазина «КБ» на улице Бехтерева.