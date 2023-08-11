Подросток из Махачкалы залез на вагон-цистерну и погиб от удара током

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Подросток погиб от удара током после того, как взобрался на вагон-цистерну и дотянулся до контактного провода, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Инцидент произошел в поселке Новый Хушет города Махачкалы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Следствием установлено, что в дневное время 10 августа 2023 года на железнодорожной станции Тарки, расположенной в п. Новый Хушет, г. Махачкалы, несовершеннолетний, 2009 года рождения, взобрался на вагон-цистерну, дотронулся до контактного провода и получил смертельный удар электрической дугой от контактной электросети, — говорится в сообщении.

Следователи уже провели осмотр места происшествия. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее от удара током погиб семилетний мальчик из Нижегородской области. По информации регионального СУ СК России, он дотронулся до оборванного провода линии электропередачи. Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в поселке Уста Уренского района. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации.