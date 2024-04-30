Подросток и его друг разбили «Волгу», врезавшись в столб В Тулуне двое подростков попали в больницу после столкновения «Волги» со столбом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

15-летний житель города Тулуна в Иркутской области, находясь за рулем «Волги», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору на улице Речной ночью 30 апреля, сообщили в Главном управлении МВД России по региону. В результате столкновения водитель и его 18-летний пассажир были госпитализированы.

15-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля «ГАЗ 31105», двигался в сторону поселка 4-е Отделение ГСС, однако не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП водитель и 18-летний пассажир отечественного авто доставлены в медицинское учреждение, — говорится в публикации.

Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства дорожной аварии, по факту произошедшего проводится проверка. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности законных представителей подростка по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее на трассе между населенными пунктами Верхний Такермен и Подгорный Такермен в Республике Татарстан автомобиль Toyota Camry наехал на троих подростков. За рулем иномарки находилась женщина 1987 года. Все трое подростков погибли до приезда скорой помощи.