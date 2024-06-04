Подросток хотел спасти своих друзей и сам утонул в Зеленоградске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Зеленоградске Калининградской области подросток утонул, когда пытался спасти своих друзей из воды, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на управление СК России по Калининградской области. Уточняется, что трое несовершеннолетних заплыли за границы пляжа.

По данным издания, трое подростков были воспитанниками центра помощи детям. После того как они заплыли за буйки, мальчики не смогли выбраться. 16-летний воспитанник увидел, что его 13-летних друзей уносит в море, позвонил спасателям и сам бросился в воду.

Двух мальчиков помладше спасатели смогли вытащить из воды, однако тело старшего подростка позже вынесло на берег. Прокуратура начала проверку для установления обстоятельств смерти мальчика.

Ранее сильный ливень спровоцировал подтопления в Калининграде. Улицы города ушли под воду вместе с автомобилями. В связи с этим некоторые калининградцы пересели на лодки и сапборды.

До этого стало известно, на пляжах Калининградской области водятся морские блохи. Отмечается, что маленькие существа белого цвета перемещаются между галькой. Морские блохи могут жить под кожей, вызывая гной и воспаление. Жителей и гостей области призвали ходить на пляжах в обуви и споласкивать ноги после прогулки, чтобы избежать неприятных последствий.