Подростку распылили в лицо перцовый баллончик из-за электронной сигареты На старшеклассника напали в Петербурге, чтобы украсть его электронную сигарету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьники побили старшеклассника и распылили ему в лицо перцовый баллончик, пишет Telegram-канал «78 | Новости». По его данным, злоумышленники напали на подростка, чтобы украсть его электронную сигарету.

Как сообщает канал, ученик 10-го класса проходил недалеко от станции метро «Гражданский проспект». В это время на него напали хулиганы, один из них распылил в глаза потерпевшему перцовый баллончик, после чего ударил парня по лицу и сбежал, отобрав гаджет для курения.

Отмечается, что пострадавшему подростку диагностировали ушиб мягких тканей и контактные ожоги слизистых. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых, им оказался 15-летний ученик седьмого класса.

Ранее в Москве школьник избил другого ученика на территории учебного заведения и отнял у него деньги. Пострадавший мальчик лишился тысячи рублей, на которые хотел купить конфеты друзьям в честь прошедшего дня рождения. Напавший на ребенка подросток уже требовал у него деньги: он хотел отобрать у мальчика 3500 рублей, тогда все так же закончилось дракой. Новость о произошедшем дошла до школьного психолога, однако она не стала оповещать об этом классного руководителя и родителей участников потасовки.