Подростку отрезало ногу при работе на огороде На Урале 13-летний мальчик может лишиться обеих ноги из-за работы с мотоблоком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Нижнесергинском районе Свердловской области 13-летнему мальчику перерезало мотоблоком ногу во время работ на огороде, сообщает паблик «Жесть Екатеринбург» со ссылкой знакомую пострадавшего. По ее словам, одну ногу подростку пришлось ампутировать сразу на дачном участке, а вторую пытаются спасти врачи. Как сообщают очевидцы, школьник пахал в огороде и не справился с управлением.

Одну ногу пришлось удалять прям на огороде, а за вторую сейчас борются в больнице, у мальчика пошло заражение, — рассказала знакомая

«ЧП Урал» отмечает, что отец пострадавшего находится в больнице с инсультом. В связи с этим работы по саду легли на плечи несовершеннолетнего сына.

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