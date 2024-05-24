В Нижнесергинском районе Свердловской области 13-летнему мальчику перерезало мотоблоком ногу во время работ на огороде, сообщает паблик «Жесть Екатеринбург» со ссылкой знакомую пострадавшего. По ее словам, одну ногу подростку пришлось ампутировать сразу на дачном участке, а вторую пытаются спасти врачи. Как сообщают очевидцы, школьник пахал в огороде и не справился с управлением.
Одну ногу пришлось удалять прям на огороде, а за вторую сейчас борются в больнице, у мальчика пошло заражение, — рассказала знакомая
«ЧП Урал» отмечает, что отец пострадавшего находится в больнице с инсультом. В связи с этим работы по саду легли на плечи несовершеннолетнего сына.
Ранее в деревне Малая Гоголевка Псковской области 41-летний местный житель погиб при бурении водяной скважины. ЧП произошло в СНТ «Мирное». Погибшего намотало на буровой шнек. В результате части тела раскидало по дачному массиву.
9 мая на юге Москвы рабочий погиб в результате несчастного случая на стройплощадке. Стеклопакет рухнул с высоты во время порыва ветра и попал на 24-летнего рабочего из Средней Азии. От полученных травм потерпевший скончался на месте.