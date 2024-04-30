Подростки заставили школьника привести их к себе домой и ограбили 78.ru: пятеро подростков в Петербурге познакомились со школьником и ограбили его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В правоохранительные органы Санкт-Петербурга поступил сигнал о краже у ученика шестого класса, передает «78.ru». Уточняется, что ребенок познакомился с пятью подростками в ресторане быстрого питания, после чего у него отняли сумку и заставили привести к себе домой.

По полученным данным, вечером 29 апреля школьник разговорился с группой несовершеннолетних в «Бургер Кинг» на Среднем проспекте Васильевского острова. Подростки сначала отняли у него сумку с личными вещами, а затем потребовали впустить их в его квартиру. Там они, применив физическую силу, забрали 5 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. По заявлению 38-летнего отчима мальчика проводится проверка, об установлении личностей подозреваемых пока не сообщалось.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве у школьника пропали часы Rolex за 1,5 млн рублей. Перед этим он пригласил к себе ровесника. По мнению матери ребенка, именно он виноват в краже — юноши вместе проводили время в квартире, приятель остался на ночевку, а утром ушел не попрощавшись.

До этого в Балашихе с острым отравлением алкоголем госпитализировали 17-летнюю школьницу, которая вместе с одноклассником выпила несколько стаканов виски, разбавленного колой. После этого, во время прогулки, она начала терять сознание.