Подростки залили глаза сверстнику перцовкой и избили его в Новосибирске

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В Новосибирске группа подростков залила глаза сверстнику из перцового баллончика, после чего жестоко избила, пишет «360». Свои действия они записывали на камеру. Инцидент произошел в частном секторе в Кировском районе города. Нападавшие также отрезали пострадавшему волосы ножом. На видео подростки записали, как сверстник извиняется перед ними и просит не трогать его.

Не нужно перцовки, пожалуйста. Я извинюсь на видео на коленях. Пожалуйста, не заливай, — просит пострадавший.

После этого сверстники продолжают избивать подростка и снова распыляют в его сторону перцовый баллончик. Нападавшие также заявляют, что «с ним больше никто не будет здороваться». Источник издания рассказал, что сейчас пострадавший чувствует себя хорошо. Злоумышленников уже задержали, с ними проводятся следственные действия. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил ход расследования на личный контроль.

Группа подростков в Магнитогорске ранее повалила на землю и избила 40-летнего мужчину ради портсигара. Школьники поджидали мужчину около магазина. Скорую помощь пострадавшему вызвала проходящая мимо девушка с ребенком. Она же и засняла происходящее на камеру.