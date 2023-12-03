В Саратове подростки забросали Вечный огонь снегом и попали под статью В Саратове возбудили дело против подростков, забросавших снегом Вечный огонь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове возбудили дело против подростков, забросавших снегом Вечный огонь на Театральной площади, сообщили в областной прокуратуре. Правоохранители узнали о произошедшем из Сети, где появились фото преступных действий несовершеннолетних.

Установлено, что события происходили на месте братской могилы на Театральной площади Саратова (памятник Борцам революции 1917 года и Вечный огонь в память о погибших). По результатам процессуальной проверки ОП № 1 в составе УМВД по г. Саратову по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), — говорится в сообщении прокуратуры Telegram-канале.

В конце ноября в Новосибирске задержали пьяного уроженца Республики Тыва, который помочился на Вечный огонь. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца и завели уголовное дело. Отмечалось, что свой поступок он совершил на спор с приятелем.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который пьяным пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Задержанному предъявили обвинение по статьям о реабилитации нацизма и повреждении мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.