Подростки в Подмосковье сняли на видео жестокое избиение девочки в коньках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Щелково группа подростков жестоко избила девочку в коньках и выложила в Сеть видеозапись издевательств, сообщает Telegram-канал «Щелково LIVE». Как видно на кадрах записи, удары наносились исключительно ногами.

Как пишет канал, нападение произошло 30 января в микрорайоне Бахчиванджи возле дома 23 по улице Беляева. На кадрах видно, как подростки преградили дорогу шедшей по асфальту в коньках школьнице. Затем один из них кинул на тротуар фаер и с силой ударил девочку ногой в живот, от чего та упала в сугроб. Школьница попыталась убежать, но нападавшие настигли ее и продолжили избивать.

Отмечается, что на произошедшее отреагировала прокуратура Московской области. В ведомстве подчеркнули, что личности попавших на видео подростков установлены. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сообщается, что пострадавшей девочке 14 лет.

Ранее судебная экспертиза признала вменяемыми подростков-блогеров, которые в мае прошлого года в Санкт-Петербурге забили до смерти молотком 13-летнюю подругу ради лайков. Установлено, что 17-летний молодой человек и 16-летняя девушка отдавали себе отчет в своем поступке.