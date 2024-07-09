Подростки утопили лягушат в туалете ТРЦ в Кемерово

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В ТРЦ Кемерово подростки утопили новорожденных лягушат, рассказал «Сiбдепо» администратор торгово-развлекательного центра. По его словам, что стало с лягушками дальше, никто не знает.

По данным издания, подростки бросили в унитаз маленьких лягушат. На записи с камеры видеонаблюдения было слышно, как подростки обсуждали, что сами привезли их.

Их слова слышны на записи камер видеонаблюдения. Даже озвучивали свой план, как готовились к этому. Рядом находится Красное озеро, возможно, оттуда принесли. Что с лягушками стало, мы не знаем, наверное, дети смыли их, — объяснил администратор.

Он добавил, что никто не стал реагировать на проделки подростков, так как сотрудники ТРЦ не занимаются спасением лягушек.

Ранее в Приморском крае двое 16-летних подростков жестоко избили 52-летнего прохожего. Также было опубликовано видео с телефона их 15-летней подруги, на котором можно увидеть, с какой ненавистью школьники наносят удары.

До этого в Республике Тыва полицейские задержали трех 16-летних жителей Тес-Хемского района по делу о групповом изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, преступление произошло в конце 2022 года. Уточняется, что в полицию обратилась женщина, рассказавшая о преступлении сексуального характера в отношении ее дочери.