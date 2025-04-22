Подростки станцевали на мемориале погибшим шахтерам в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемеровской области подростки устроили танцы прямо на мемориале, посвященном погибшим шахтерам и горнякам Междуреченска, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на очевидца. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

Люди несут к ногам памятника цветы, ставят свечки, молодожены приезжают, чтобы почтить память погибшим шахтерам. Родственники приходят помянуть своих отцов, сыновей, мужей, — написал под видео очевидец.

По его словам, он был глубоко оскорблен поведением молодежи. Как рассказал очевидец, он проработал в угольной промышленности 35 лет. Подростков, причастных к танцам, уже установили — с ними поговорили полицейские. Правоохранители продолжат разбирательство.

Житель Литвы Валдис Барткевичюс ранее прибыл в приграничный район Курской области и помочился на братскую могилу героев Великой Отечественной войны. В отношении мужчины намерены возбудить уголовное дело.