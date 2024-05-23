Подростки раздели семиклассницу и пытали ее электрошокером SHOT: в Красногорске двое подростков с электрошокером домогались семиклассницы

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Двое подростков из подмосковного Красногорска раздели и домогались семиклассницы в машине, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, юноши в возрасте 15 и 16 лет раздели девочку и пытали ее электрошокером.

Как уточнил канал, инцидент произошел вечером 21 мая, когда мать семиклассницы попросила ее выгулять собаку. Вместо этого несовершеннолетняя отправилась с подругами гулять в компании парней постарше. Когда школьница осталась в машине одна с двумя подростками, те начали к ней приставать. Девочка стала сопротивляться, за что один из парней несколько раз ударил ее электрошокером в бедро.

После этого подростки продолжили домогаться семиклассницы. Мать и сестра девочки, которые не могли до нее дозвониться, начали прочесывать дворы. Заметив подозрительный автомобиль ВАЗ-2107, они заглянули внутрь и нашли там заплаканную родственницу. Им удалось отбиться от подростков и спасти девочку. Мать школьницы вызвала полицию, подростки сбежали, однако их быстро нашли и доставили в отделение полиции.

Позднее автомобиль несовершеннолетних обнаружили без номеров в Куркино, за рулем находился неизвестный. Водителя задержали, его личность устанавливается.

Ранее появились подробности избиения школьницы в Уфе. По словам одноклассника девочки, пострадавшая распускала слухи про обидчиц. При этом у нападавших девочек очень агрессивный и взрывной характер.