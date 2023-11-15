Подростки пытались заживо сжечь 13-летнего мальчика в Екатеринбурге Старшеклассники облили бензином и подожгли 13-летнего мальчика в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два ученика старших классов облили бензином и подожгли 13-летнего мальчика в Екатеринбурге, сообщает URA.ru со ссылкой на мать пострадавшего. По ее словам, ребенок стал инвалидом, а подростки не понесли наказания за содеянное.

Инцидент произошел в августе этого года. Женщина рассказала, что ее сын пошел с друзьями кататься на мотобайке. Ребята купили пятилитровую бутылку с бензином. В момент, когда мальчик держал тару в руках, один из подростков толкнул его и бензин вылился на ребенка.

Вместо того чтобы извиниться и помочь добраться ему до дома, второй «друг» поднес к ребенку зажигалку и поджег его. Сын вспыхнул в одно мгновение, — сказала мать.

По ее словам, подростки не пытались помочь, а просто наблюдали, как горит ее сын. После происшествия мальчик пролежал в больнице 66 дней, перенес операцию по пересадке кожи и заново учился ходить. Женщина уточнила, что сразу обратилась в полицию, однако никакой реакции от правоохранителей не последовало.

Ранее в Сызрани Самарской области 15-летний подросток планировал поджечь школу, в которой учился. По версии следствия, злой умысел у подростка возник после просмотра в Сети видеозаписей об «основоположниках террористической организации, совершавших публичные расстрелы детей в школах». После этого он приобрел составляющие для зажигательной смеси и изготовил оружие. Преступление удалось предотвратить сотрудникам ФСБ. Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.