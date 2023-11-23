Подростки пожарили хлеб на Вечном огне в Энгельсе СК проверяет видео, на котором подросток жарил хлеб на Вечном огне под Саратовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором подростки жарят хлеб на Вечном огне мемориала «Героям фронта и тыла 1941–1945 гг.» на набережной в Энгельсе Саратовской области. Следователи проверяют информацию о правонарушении, сообщает пресс- служба следственного управления СК РФ по региону.

В ходе проведения мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена видеозапись, на которой, предположительно, несовершеннолетний совершает противоправные действия на Вечном огне мемориала «Героям фронта и тыла 1941-1945 гг.» на набережной Рудченко города Энгельса <...>, организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого в Волгограде были задержаны две студентки, прикурившие сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев. Решается вопрос о возбуждении дела. Девушкам грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей и арест за «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

5 мая в Нефтекумске Ставропольского края против двух жителей Дагестана было возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма после того, как они помочились на Вечный огонь.

Сотрудники МВД России ранее задержали жителя Улан-Удэ, подозреваемого в порче бюста Героя Советского Союза Сергея Орешкова. По предварительным данным, 47-летний мужчина облил памятник черной краской по заданию куратора, с которым познакомился в интернете. Против него возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы. Задержанным оказался безработный писатель Саян Зарикуев.