Подростки попытались ограбить магазин в Приморском крае и попали на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подростки из Приморского края попытались ограбить автостанцию, расположенную в городе Большой Камень, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, дети в возрасте от 10 до 12 лет подошли к кассе с предметом, похожим на пистолет. Однако осуществить задуманное не удалось, так как они испугались камеры наблюдения. Полиция устанавливает личности подростков и проводит проверку.

Инцидент произошел на автостанции Большого Камня в минувший четверг, 18 января. По данным источников канала, подростки подошли к кассе, после чего потребовали у кассирши денег. Однако женщина указала им на камеру видеонаблюдения, предупредив таким образом о последствиях. После этого подростки развернулись и убежали. Местное управление МВД России уже заинтересовалось данным случаем, в настоящее время проводится проверка. Предполагается, что после установления личности детей полицейские проведут с ними и их родителями беседу.

Как сообщалось ранее, житель Москвы стал фигурантом уголовного дела по статье о разбое. Мужчину подозревают в попытке совершения двух ограблений кафе в одном из столичных торговых центров. Свои действия мужчина назвал пранком.