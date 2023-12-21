Подростки надругались над мальчиком под угрозой закрыть его на балконе Baza: на Сахалине два подростка задержаны за надругательство над ребенком

На Сахалине два восьмиклассника, угрожая третьекласснику запереть его на балконе, надругались над ним, сообщает Telegram-канал Baza. Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Инцидент произошел 17 декабря в городе Долинске. Два 14-летних подростка и третьеклассник собрались в гостях у одного из старшеклассников. Старшие начали пугать младшего тем, что запрут его на балконе, и надругались. После произошедшего мальчик вернулся домой и рассказал все родителям.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 36-летнего уроженца Мурманской области по подозрению в изнасиловании девочек-подростков. Во время следствия выяснилось, что мужчина, работавший курьером крупного сервиса по доставке еды, не только надругался над своими несовершеннолетними жертвами, но и на протяжении шести лет записывал все это на камеру.

18-летнего администратора компьютерного клуба в Уфе задержали по подозрению в изнасиловании двух девочек 13 и 15 лет. Школьницы посещали клуб, где парень и надругался над ними в июне. Пострадавшие между собой знакомы не были. Злоумышленника поместили в СИЗО и начали проверять на причастность к аналогичным преступлениям.