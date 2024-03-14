Подростки толпой избили молившую о пощаде школьницу В Пермском крае возбудили дело после избиения школьницы группой подростков

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Следователи Пермского края разбираются в деталях избиения группой подростков 15-летней девочки в Березниках, передает РИА Новости. По информации агентства, в деле пока фигурирует одна подозреваемая.

Сообщается, что девочку избили в конце февраля. На распространившихся в Сети кадрах слышно, как оператор видео подначивает девушку сильнее бить жертву, молящую о пощаде, и называет школьницу наркоманкой. На заднем фоне видны другие подростки. После нападения у жертвы забрали телефон. Мать избитой рассказала, что ее дочь из дома выманила подруга, а видео с издевательствами потом прислал лидер хулиганов.

По данным агентства, возбуждено уголовное дело по статье о побоях, личность подозреваемой установлена, ее задержали, но сейчас неизвестно, осталась ли она под стражей или получила более мягкую меру пресечения. Также известно, что жители самостоятельно нашли оператора, его заставили извиниться на камеру.

Этот парень, как и его подруга Влада, — детдомовец. Он недавно освободился из колонии. Дашу же избили ни за что, — рассказал одноклассник пострадавшей.

Ранее в подмосковном Дмитрове водитель разбил стекло такси и избил девушку с проблемным слухом, сидевшую за рулем. По предварительным данным, мужчина повел себя агрессивно, так как решил, что девушка не уступила ему дорогу.