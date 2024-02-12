Подростки на Алтае слепили снежный фаллос возле мемориала ВОВ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция в Алтайском крае проводит проверку в отношении подростков, которые слепили из снега фигуру в форме фаллоса возле мемориала ВОВ, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Фигура появилась в селе Староалейское в минувшие выходные.

Предположительно, снежный фаллос перед мемориальным комплексом слепили двое подростков 14 и 16 лет. Мальчики сфотографировали свое творение и тут же сами сломали его, пишет канал. Снимок быстро разошелся по пабликам и возмутил местных жителей.

Школьниками уже занимается подразделение по делам несовершеннолетних. По данным канала, решается вопрос о мере наказания.

В октябре в Екатеринбурге коммунальщики снесли снежную фигуру фаллоса у Оперного театра, которая простояла там всего сутки. Местные власти заявляли, что демонтаж снежной скульптуры не был связан с этическими принципами или жалобами горожан, а всего лишь являлся частью «уборки города от снега». После этого «копия» скульптуры появилась возле общежития Уральского федерального университета. СМИ писали, что студенты УрФУ могли быть причастны к появлению оригинального изваяния у Оперного театра, но в самом вузе оказались не готовы подтвердить эту информацию.