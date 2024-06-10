Подростки избили мальчика на деревенской остановке и сняли это на видео Под Пермью подростки ответят за избиение мальчика на деревенской остановке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В деревне Чердынь Пермского края подросток избил 11-летнего мальчика, а его сверстники сняли издевательства на видео и выложили в Сеть, передает пресс-служба УМВД региона. Мать пострадавшего обратилась в полицию. Известно, что мальчика избили на местной остановке.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью мальчика, — рассказали в полиции.

Все подростки, причастные к происшествию, установлены. Уточняется, какова тяжесть травм, полученных пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке 13-летний подросток бил и унижал детей помладше, снимая это на видео и выкладывая в соцсети. Об этом рассказала мать одного из пострадавших мальчиков, видео с которым оказалось в интернете. Подросток отвел двух мальчиков в заброшенный дом, раздел до трусов, заставил извиняться. По словам матери пострадавшего подростка, потерпевших от рук школьника гораздо больше, но не все готовы говорить об этом. Парень угрожает другим убийством, отметила женщина.