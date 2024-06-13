Подростки избили девочку в Бурятии: как их накажут, почему мама молчала

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет в селе Хойтобэе Иволгинского района избили 15-летнюю девочку. Один из подозреваемых угрожал сверстнице убийством. NEWS.ru рассказывает подробности громкого дела о жестоких подростках в пригороде Улан-Удэ.

Мама не стала обращаться в полицию

Инцидент произошел 3 июня рано утром. Группа подростков на протяжении нескольких минут избивала девочку, сопровождая побои оскорблениями.

Потерпевшая, вернувшись домой, рассказала о произошедшем матери, но та не стала обращаться в правоохранительные органы. Об этом ее попросила сама девочка.

«Я ее отвела баню. Помыла, отмыла и потом говорю, — доча, говорю, сейчас надо звонить в полицию, говорю, надо к медикам обратиться. Она говорит: «Мама, не надо. Давай отсюда переедем. Они меня убьют»», — рассказывает мама школьницы.

Разбирательство началось лишь после того, как зачинщики избиения опубликовали в Сети видео, на котором глумятся над своей жертвой. Управление СКР региона возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Председатель Следкома Александр Бастрыкин приказала предоставить ему доклад о расследовании дела.

Обида соседки

В школе изданию «Ариг Ус» охарактеризовали пострадавшую как способную ученицу, которая не стеснялась выделяться среди сверстников — короткая стрижка была ее отличительной особенностью. При этом девочка очень тактичная и не конфликтная.

«Даже в шутку она никогда никого не обзывала. Да и все ребята в классе скажут, что нет такого», — говорит классный руководитель пострадавшей.

Пострадавшая вышла ранним утром из дома, поскольку ее позвала соседка, одна из участниц избиения. Маме девочка сказала, что вышла в туалет. Школьница была в домашнем, что видно на видеосъемке. Проселочная дорога, где ее избивали, находила в километре от ее двора.

Предположительно, причиной для разборок стали обидные слова в адрес соседки. Именно эта девочка взяла с собой нож, которым позже жертве угрожал один из мальчиков. Последний, по данным «Ариг Ус», пытался сбежать из региона, но его сняли с поезда в Забайкальском крае.

Сложные подростки

Выяснилось, что для обидчиков девочки это не первое преступление. Ранее один из школьников был судим, а у других родители привлекались к ответственности за неисполнение законных обязанностей.

«Полицейские оперативно установили всех участников инцидента. Это шестеро подростков, среди которых один 2010 года рождения состоит на учёте в ПДН за совершение общественно-опасного деяния. Родители некоторых детей неоднократно ранее привлекались к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. А также к уголовным статьям за имущественные преступления», — отметила Татьяна Вологдина, старший референт пресс-службы МВД по Бурятии.

«Я себе кости сломал. Зубы крепкие у нее. Обычно с первого удара вышибаю», — говорил один из обидчиков на видео, показывая окровавленные пястные кости на руках.

Троих подростков, которые избили девочку, oтпpaвили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Bce причастные yжe установлены. Taкиe безобразные поступки категорически недопустимы. К сожалению, надо отметить, что у всех нападавших в семьях проблемы», - написал глава Бурятии Aлeкceй Цыдeнoв в социальных ceтяx.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Окажут психологическую помощь

Региональная уполномоченная по правам ребенка Наталья Ганькина рассказала, что связалась с главой Иволгинского района для того, чтобы решить вопрос о помощи девочек.

«Мое мнение однозначно: необходимо призвать к ответу родителей каждого подростка! Так оставлять нельзя! Во всех обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники регионального Следственного комитета России, прокуратуры и полиции. Уверена правоохранители дадут оценку произошедшему. Уже связалась с главой Иволгинского района. Пострадавшей девочке будет оказана необходимая психологическая помощь», — написала Ганькина в Telegram.

С самими подростками тоже будут работать психологи, но это не значит, что к ним не будет применяться наказание.

«Boзбyждeнo и paccлeдyeтcя yгoлoвнoe дeлo пo cтaтьe, пpeдycмaтpивaющeй oтвeтcтвeннocть зa xyлигaнcтвo, coвepшeннoe гpyппoй лиц пo пpeдвapитeльнoмy cгoвopy. Дaннoe пpecтyплeниe oтнocитcя к кaтeгopии тяжкиx, зa eгo coвepшeниe пpeдycмoтpeнo нaкaзaниe вплoть дo семи лeт лишeния cвoбoды», — заявил Дмитpий Cтoляpoв, пpecc-ceкpeтapь cлeдcтвeннoгo yпpaвлeния Cлeдcтвeннoгo кoмитeтa Pecпyблики Бypятия.

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