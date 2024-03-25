Подростки из Крыма стали получать сообщения с предложениями устроить теракт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки из Крыма начали получать сообщения с предложениями устроить теракт, об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Так, в одном из чатов неизвестные предложили несовершеннолетнему заминировать один из местных торговых центров. Подростку пообещали заплатить за это 700 тысяч рублей.

Развожаев призвал родителей следить, с кем общаются их дети, и контролировать переписки. По его словам, несовершеннолетние часто делятся в социальных сетях и мессенджерах видео с атаками на город. Губернатор Севастополя напомнил, что публиковать такие видеозаписи незаконно.

Военный эксперт Бахтиер Рахмонов ранее заявил, что вербовка злоумышленников для осуществления теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске велась через украинское посольство в Душанбе. Он напомнил, что за несколько недель до трагедии диппредставительство Украины опубликовало объявление с приглашением вступить в Интернациональный легион.

Теракт произошел перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать их смогли в Брянской области. По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 144 человек.