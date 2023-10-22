Установлены личности школьников, избивавших сверстников в Химках Дело о хулиганстве завели на двух подростков из Дагестана после драк в Химках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Химках установили личности еще двух учащихся школы № 29, причастных к избиениям сверстников, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено в отношении подростков из Дагестана.

По данным канала, двое 14-летних учеников избивали ровесников в школе и снимали это, видео они выкладывали в Telegram-канале. Поскольку это происходило в стенах учреждения, в отношении школьной администрации также завели дело о халатности должностных лиц.

По данным Mash, один из учеников держал школьнику руки, пока другой наносил ему удары по голове и телу. После задержания других подростков мальчики поспешили удалить видео с избиениями из Сети.

Ранее в столичном СК сообщили о задержании двух подростков, избивавших сверстников в Химках и в Москве. По данным ведомства, несовершеннолетние нападали на сторонников субкультуры «ЧВК Редан» в торговом центре «Авиапарк» и подмосковной школе. Сообщалось, что задержанными оказались уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова утверждала, что в школьной драке в Химках не было национальной подоплеки. Омбудсмен призвала учителей обращать пристальное внимание на проявления подростковой агрессии.

СМИ писали, что один из подростков, ранее задержанных по подозрению в избиении, угрожал девятиклассницам изнасиловать их. По словам матери одной из школьниц, дочь просила купить ей газовый баллончик на случай возможного нападения.